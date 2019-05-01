Ceylanpınar Sosyal Hizmetler Merkezinden Gazilere Ziyaret

Gazilerimizi yalnız bırakmayan Ceylanpınar Sosyal Hizmetler Merkezi personelleri Aylık Gazi ziyaretlerimiz kapsamında Kıbrıs Gazisi Ramazan Orhan’ı ziyaret ettiler.Şehit ve gazi yakınları konusunda her zaman hassas olan Ceylanpınar Sosyal Hizmetler merkezi bu kez de Kıbrıs Gazimiz Ramazan Orhan’ı ziyaret ettiler.Ceylanpınar Sosyal Hizmetler Merkezi müdürlüğü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları ifade etti;“Aylık Gazi ziyaretlerimiz kapsamında Kıbrıs Gazimiz Ramazan ORHAN’ın ev ziyaretini gerçekleştirdik.” dediEditör: Ahmet Şen