​Şanlıurfa’ya Dönen Dobrila, Uçakla Sırbistan’a Gönderildi

Ekipler Tarafından Tedavisi Yapıldı

Kızıl Akbaba İkinci Kez Bakıma Alındı

Kızıl Akbaba, Uçakla Sırbistan’a Gönderildi

Yaklaşık 3.5 ay önce Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından verilen haber üzerine Kızıl Akbabayı karakoldan alıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü tarafından tedavisi yapıldıktan sonra göç etmesi için doğaya bırakılmıştı. Kızıl Akbaba Şanlıurfa’ya geri döndü.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü, konu ile ilgili şu raporu yayınladı;Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğümüze yaklaşık 3.5 ay önce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Eyyübiye ilçemiz Karaali bölgesinde devriyede olduğu sırada bulunan Kızıl Akbabanın karakolda olduğu haberi üzerine ekiplerimiz tarafından alınıp tedavisi yapılmak üzere Şube Müdürlüğümüze bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülmüştü.Merkezde Veteriner Hekimimiz tarafından yapılan ilk muayenede Kızıl Akbabanın sağlık durumunun iyi olduğu, ancak ilimiz genelindeki aşırı yağışlar ve kötü hava koşulları hayvanın beslenemeyerek güçten düşmesine neden olduğu ve bu nedenle göç edemediği tespit edilmiştir.Yapılan incelemelerde Kızıl Akbabanın Belgrad (Sırbistan) Menşeli olduğu ayak halka numarasında anlaşılmıştır.İki haftalık bakım ve beslemeden sonra Sırbistan’daki Av Kuşlarını Koruma Vakfı (Bird Of Prey Protection Foundation) ile yapılan görüşmeler neticesinde doğaya salınmasına karar verilen Kızıl Akbaba, sağlıklı olduğu kanaatinden sonra doğaya bırakıldı.Yaklaşık bir hafta sonra Kızıl Akbabanın Kahramanmaraş’ta çobanlar tarafından bitkin bir halde bulunması sonucu Şanlıurfa’daki merkezimize getirilen Kızıl Akbaba, tekrardan bakıma alındı.Genel Müdürlüğümüzce Sırbistan’daki Av Kuşlarını Koruma Vakfı (Bird Of Prey Protection Foundation) ile yapılan görüşme neticesinde Kızıl Akbabanın zarar görmemesi düşüncesiyle doğal yaşam alanına tekrardan bırakılması kararı alındı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün ve Sırbistan Büyükelçiliğimizin ortak çalışmalarıyla, Kızıl Akbabanın Turkısh Cargo sponsorluğunda kargo uçağıyla Sırbistan’a gönderilmesi için hazırlıklar tamamlandı.11.04.2019 tarihinde Şube Müdürlüğümüze bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde özel kafese alınan Kızıl Akbaba; önce GAP Havaalanına oradan da uçakla İstanbul’a götürülüp, gümrük işlemlerinden sonra da Sırbistan’daki doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Sırbistan’a transferi gerçekleştirildi.12.04.2019 tarihinde Turkish Cargo’ya ait uçakla başkent Belgrad’daki Nikola Tesla Havalimanı’na ulaşan Dobrila’nın doğal yaşam alanı Uvac’ta doğaya bırakılacağı öğrenildi.”Editör: Bahar Yüksel