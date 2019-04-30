Urfasporlu Futbolcular Kenti Terk Ediyor

Pazar günü oynanan Menemen Belediyespor maçında alınan 1 puanla Play Off'u garantileyen Urfasporlu futbolcular bugüne kadar alamadıkları peşinat ve primleri ödenene kadar antrenmana çıkmama ve kenti terk etme kararı aldılar.
Urfasporlu Futbolcular durumu sosyal medya hesabından bildirdi. İşte o açıklamalardan biri;
Büyükşehir'den Çözüm BekleniyorYerel seçimler öncesi Urfaspor’u 4 yılda süper lige çıkarma vaadinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün Play Off oynama şansı kazanan takıma el atması ve krizi çözmesi bekleniyor.
Editör: Bahar Yüksel
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