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Bu haber 30 Nisan 2019 21:00:03 Tarihinde eklenmiştir.

​Venezuela'da Darbe Girişimi

Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını duyurdu.

​Venezuela'da Darbe Girişimi

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, askeri birliklere ve halka “sokağa çıkın” çağrısının ardından hükümet, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını, darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı. Guaido'nun açıklama yaptığı esnada yanında hükümet karşıtı gösterileri esnasında 2014 yılında 13 yıl mahkum edilen Leopoldo Lopez de yer aldı. Lopez'in Guaido'yu destekleyen bir grup asker tarafından serbest bırakıldığı açıklandı. Lopez, Guaido'ya bağlı güvenlik güçleri tarafından serbest bırakıldığını belirterek protesto çağrısında bulunarak "Herkes harekete geçmeli, özgürlük, güç ve inancın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.
Karakas'taki La Carlota Hava Üssü yakınlarında bir grup askerin göz yaşartıcı gaz kullandığı görüldü.

Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabında "sağ görüşlü muhaliflerle çalışan vatan haini" askerlerin küçük bir darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığını duyurdu.  


 

Venezuela Savunma Bakanı: "Ordu Maduro'yu destekliyor"

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido devlet başkanını görevden almak için ordudan destek aldığını iddia etmesi üzerine yaptığı açıklamada, ordunun Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun arkasında durduğunu söyledi ve Guaido'yu hain olmakla suçladı. 
Podrino, Guaido'nun Twitter'da paylaştığı videoya dair attığı twette, "Venezuela'nın Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri (FANB), Ulusal Anayasanın ve meşru otoritelerinin savunmasında güçlü bir şekilde durmaktadır. Sekiz Entegre Savunma Bölgesinde konuşlandırılan tüm askeri birlikler, kendi komutanlarının emri altında normallik bildirmektedir" ifadelerini kullandı. 
Podrino, savunma kuvvetlerinin ülkeyi şiddetle doldurmayı amaçlayan bu darbe girişimini reddettiğini ve bu darbeye öncülük eden sahte siyasi liderlerin, halka açık bir yolda silahlı askerleri ve askerleri korkak olmakla suçlayarak onları kaygı ve terör oluşturmak için kullandıklarını sözlerine ekledi. Podrido sözlerini, "Her zaman sadık, hainler asla" ifadeleriyle bitirdi. 
Bilgi Bakanı Jorge Rodriguez ise, Venezüella hükümetinin darbeyi teşvik etmek isteyen küçük bir askeri hain grubuyla karşı karşıya olduğunu tweetledi. 



 

Guaido: “Maduro ordunun desteğini kaybetti”

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve darbe girişimi başlatan Juan Guaido, Venezuela askerinin sokaklarda yer almasının ardından açıklama yaptı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ordunun desteğini kaybettiğini ifade eden Guaido, "Silahlı kuvvetler Maduro'yu desteklemiyor. Sivil liderler ile Venezuela'nın demokratik silahlı kuvvetleri arasındaki iletişim engellendi. Ancak bunu çözebildik" ifadelerini kullandı.
Ordunun bu adımı atmasının tüm ülke için güzel bir haber olduğunu kaydeden Guaido, "Bunun önemli bir parçasıydılar. Bu sadece bir geçiş değil Venezuela'nın egemenliğini kurtarmak için. Özgürlüğümüzü kazanmaya kararlıyız" dedi.  



 

Maduro karşıtı askerler ve siviller sokakta

Venezuela'da Juan Guaido'nun asker ve halka çağrı yaparak darbe girişimi başlatmasının ardından siviller ve askerler sokağa akın etti. 
Venezuela'da kendini geçicisi devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, halka ve sivillere sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu. "Özgürlük Operasyonu"nun son aşamasını başlattığını duyuran Guaido'ya askerler ve sivillerden destek geldi. Guaido'nun açıklamasının ardından siviller ve askerler sokağa akın etti. 
Hükümet, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını, darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.  



 

Lorena Watkins

Venezuela'da Guaido destekçilerinden askere gözaltı
Venezuela'da darbe girişimi başlatan Juan Guaido destekçisi askerlerin Francisco Fajardo karayolunda bir grup askeri etkisiz hale getirerek gözaltına alındığı ifade ediliyor. Ayrıca Karakas'taki La Carlota Hava Üssü yakınlarında silah seslerinin duyulduğu belirtiliyor. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde yoldan geçen tankın durdurularak içerisinde askerlerin silah zoruyla indirilip gözaltına alındığı görülüyor.  


Editör: Bahar Yüksel
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