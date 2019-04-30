​Siverek TSO, Memleket İçin Çalıştay Düzenledi

Konu ile ilgili açıklama yapan düzenleme kurulu ve oda üyesi BAYLAN GROUP YAPI İNŞAAT ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mimar Cenap Baylan, çalıştayla ilgili şu bilgileri verdi: “İlk defa Siverek’in mimari mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için farkındalık oluşturuldu. Siverek'in tarihi, kültürü, sosyal yapısı ve mimarisi ile ilgili çalışmalar yapmış araştırmacılar ile restorasyon ve koruma uzmanlarını bir araya getirdik. Sunumlar sonrası Kaymakam beyin ev sahipliğinde, İlgili kurum temsilcileriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak çözüm önerileri geliştirdik. İnşallah kısa zamanda değerlendirme bildirgesini yayınlayacağız. Geniş Katılımlı bir çalıştay oldu. Katkı sunan ve çalıştaya katılan herkeseçok teşekkür ediyorum.” dedi.Ticaret ve Sanayi Odası 3. Komite Başkanı Faruk Köksal şu ifadeleri kullandı: “Bir memleketi yaşatma ve gelecek nesillere aktarma tarihimizle belli olur. Gelecek nesillere aktarmamızdaki önceliklerden biri de tarihi yapılarımız ve sokak dokumuza sahip çıkmamız ile gerçekleşir. Buna benzer çalıştayların devam etmesi ve değerlendirme toplantılarının yapılması önemlidir. Bu vesileyle bu çalıştayın gerçekleşmesinde emeği geçen başta Cenap Baylan olmak üzere düzenleme kuruluna teşekkür ederim.” dedi.