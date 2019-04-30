​Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğünden Çocuk Evlerine Ziyaret

Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğü, 23 Nisan dolayısıyla çocuk evlerine ziyarette buludu. Çocuklara çeşitli hediyelerle beraber PTT Çocuk Dergisi veren Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğü konu ile ilgili şu açıklamada bulundu;“Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğü olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz. Bakanlığına bağlı Çocuk Evlerinin düzenldiği 23 Nisan etkinliklerine katılarak, Dama Dama PTT Çocuk dergisi, PETTE Maskot ve çeşitli hediyelerin dağıtımı yapılmış, Çocuklara Postacılık mesleği hakkında bilgi verilmiştir.”Editör: Bahar Yüksel