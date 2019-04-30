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Bu haber 30 Nisan 2019 17:15:46 Tarihinde eklenmiştir.

​2 Bin İşçi Yarın Şanlıurfa’ya Gelecek!

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, HAK-İŞ olarak 1 Mayıs kutlamasını Şanlıurfa'da yapacaklarını belirterek, "Kayseri'den 2 bin işçi olarak bu kutlamalara katılacağız" dedi.

​2 Bin İşçi Yarın Şanlıurfa’ya Gelecek!

"HAK-İŞ olarak, Türkiye'nin işçileri, memurları, kamu çalışanları, emeklileri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, engellileri, meslek sahipleri, işsizleri ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün 1 Mayıs'ta alanlardayız" diyen Serhat Çelik, " HAK İŞ olarak, 2010 ve 2011’de İstanbul-Taksim’de, 2012 yılında Ankara-Tandoğan’da, 2013 yılında Karabük’te, 2014 Kayseri’de, 2015 Konya’da, 2016 Sakarya’da, 2017 Erzurum’da ve 2018 Adana’da 1 Mayıs’ı emekçilerin yoğun ve coşkulu katılımlarıyla kutladık. Bugün ise 1 Mayıs'ta, HAK-İŞ ve MEMUR-SEN olarak birlikte “Türkiye’nin medeniyet, kültür, tarım; Peygamberler şehri, İnanç Diyarı Şanlıurfa’dayız. 1 Mayıs’ı, hep birlikte, coşkuyla, heyecanla kutluyoruz. Şanlıurfa başta olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanında emekçilerin taleplerini gür bir sesle haykırmak için alanlardayız. 


 

Kadro Mücadelesi Fiilen Başladı

HAK-İŞ olarak 2007 yılında kitlesel olarak örgütlenme sürecini başlattığımız taşeron işçilerin kadro mücadelesi için sendikal örgütlülüğünü sağlamak gerektiğini ortaya koymuş ve taşeron şirketlerde çalışan tüm emekçilerin kadro mücadelesini fiilen başlatmıştık" dedi ve şu şekilde konuştu: 

"1 milyona yakın taşeron emekçimiz kadrolu oldu. Geçici ve Mevsimlik işçilerin çalışma süreleri uzatıldı. 
Hükümetimiz, 1 milyona yakın kamu işçisini kadroya almakla, “Kapitalizme karşı”, “Devlet Küçülmelidir” diyenlere karşı büyük bir meydan okuma gerçekleştirmiştir. 
Bugün, bu mücadelemizi hep birlikte kazandık. HAK-İŞ’e inandınız, HAK-İŞ’e güvendiniz. Bizler de güveninizi boşa çıkarmadık. Bu başarı hepimizin başarısıdır. 
“Taşeron işçilerin tamamı’’ diye yola çıktık. Bazı istisnalar yaşandı. Ancak, kadroya geçemeyen başta KİT’ler olmak üzere yemekhane çalışanları, HBYS çalışanları, joker çalışanları, kiralık araç şoförleri ve yüzde 70 kapsamına giremeyen bütün taşeron işçilerimizin haklarını elde etmesi ve sorunlarının çözümü yolunda mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Kadroya geçen işçilerimizin geriye kalan sorunlarını da aynı kararlılıkla çözme mücadelemiz devam edecektir. Taşerondan kadroya geçen işçilerimize enflasyon farkını talep ediyoruz. Geçici mevsimlik işçilerin 9 ay 29 gün çalışma haklarının uygulanmasını istiyoruz. 





 

Şanlıurfa Başta Olmak Üzere Tüm Türkiye’de Alanlarda Olacağız

Bizler, haklarımız için, özgürlüklerimiz için, demokrasi için, insanca hayat adil bir dünya için alanlardayız. Özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik Yeni Türkiye için birlikteyiz. Din, vicdan ve fikir özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hâkim kılınması için alanlardayız. Bizler; sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2019’da Şanlıurfa başta olmak üzere tüm yurtta alanlardayız. Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için alanlardayız. Bizler, işsizliğin azalması, istihdamın artması için, güçlü birey ve güçlü toplum için, daha fazla sendikal haklarımız için alanlardayız. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara 'Örgütlü ol, Sendikalı ol, HAK-İŞ'li ol' diyoruz. Sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kuralsızlaştırmaya, işten atılmalara, yeni özelleştirmelere, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya, insan onuruna yakışmayan her türlü işe, her türlü davranışa HAYIR diyoruz. 
Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikalı olduğu için işçilerin işten çıkarılmamasını istiyoruz. 

Yeni üretim biçimlerine karşı, yeni örgütlenme bilinci diyoruz. 



 

Yoksulluğun Önlenmesini İstiyoruz

İş kazalarının sona erdirilmesini, iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin artırılmasını, sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasını istiyoruz. Kıdem tazminatı hakkımızın geriye götürülmemesini, aksine güçlendirilmesini, işsizlikle daha etkin mücadele edilmesini istiyoruz. İnsan onuruna yaraşır saygın iş istiyoruz. Asgari gelir desteği uygulamasına geçilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır ve yaşanabilir olmasını, vergi adaletsizliklerinin giderilmesini ve ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin düşürülmesini istiyoruz. Yoksulluğun önlenmesini istiyoruz. Üretim ve istihdama dayanan bir kalkınma modeli, adaletli bir gelir dağılımı, daha özgür, daha müreffeh bir Türkiye istiyoruz." 





Editör: Bahar Yüksel
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