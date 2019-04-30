​PKK’lı Terörist Ceylanpınar’a Girdi! Jandarmadan Kaçamadı

- Ceylanpınar’da bir terörist yakalandı

İnceleme Sonucu PKK’lı Olduğu Tespit Edildi

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar sınır hattında görev yapan güvenlik güçleri, Suriye sınırını kaçak olarak geçen bir kişiyi fark etti. Askerler tarafından yakalanan şüphelinin yapılan incelemede PKK/PYD'li terörist olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan ve adı açıklanmayan terörist, sorgulanmak üzere Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyorEditör: Bahar Yüksel