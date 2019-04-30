​Şanlıurfa’da Sosyal Medya Operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için jandarma ve polis ekipleri operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, F.T., N.G., L.A. ile S.V. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde dijital materyaller ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmalarına başlandı.Editör: Bahar Yüksel