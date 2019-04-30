​Şanlıurfa’da İşsizlik Manzaraları! 150 kişilik Geçici İşe Bakın Kaç kişi Başvurdu

150 Kişilik İşe 688 Kişi Başvurdu

İsmi Çıkmayan Vatandaşlar Tepki Gösterdi

- 150 kişilik geçici iş için bin 688 kişi başvurduEyyübiye ilçesinde, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay süreyle kamu kurum ve belediyede çalıştırılmak üzere açılan 150 kişilik işçi kontenjanına, bin 688 kişi başvurdu. Başvuru sayısı çok olunca noter huzurunda 11 Nisan Stadı'nda kura çekimi yapıldı. Kurada ismi çıkan vatandaşlar sevinirken, ismi çıkmayanlar ise alım sayısının düşük olduğundan yakındı.Kurada 150’si asil, 150’si de yedek olmak üzere toplamda 300 işçinin ismi belirlendi. Kura çekiminde ismi çıkmayan vatandaşlar yetkililere tepki gösterdi.Editör: Bahar Yüksel