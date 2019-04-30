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Bu haber 30 Nisan 2019 22:30:49 Tarihinde eklenmiştir.

​Sanatçı Dilber Ay'ın Mahallesi Hüzne Boğuldu! Gariban Anasıydı

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden sanatçı Dilber Ay’ın Düzce’de bulunan evinin olduğu mahalle hüzne boğuldu. Ablası ve torunları sinir krizi geçirirken komşuları da gözyaşlarını tutamadı.

​Sanatçı Dilber Ay'ın Mahallesi Hüzne Boğuldu! Gariban Anasıydı

Dün gece saatlerinde Ankara'da akraba ziyareti sırasında rahatsızlanan Dilber Ay, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve acil serviste tedaviye alınan Dilber Ay, saat 23.10 sıralarında doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 63 Yaşındaki şarkıcının ölüm haberi Düzce'de evinin bulunduğu Ağa Mahallesi'ndeki yakınlarını ve komşularını üzüntüye boğdu. 



 

Gariban Annesiydi

Kardeşi Aynur Baguş; “Gariban annesiydi. Türkiye'nin sevgilisiydi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben acı haberi damadımın evinde öğrendim. Ablan öldü dediler. Hemen buraya geldim. Halen inanamıyorum” dedi. Torunu Berivan Dursun, ananesi Dilber Ay'ın çok iyi bir insan olduğunu söyleyerek "Türkiye'nin başı sağolsun" dedi. 



 

Komşuları Lokma Döktüler

Dilber Ay'ı anlatmaya kelimeleri yetmeyeceğini söyledi. Komşuları Dilber Ay için lokma dökerek başsağlığına gelen misafirlere dağıttılar. Dilber Ay'ın cenazesinin, ikindi namazını ardından Ağa Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Sanatçı Ay'ın cenazesi Düzce'de toprağa verilecek. 




Editör: Bahar Yüksel
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