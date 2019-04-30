Şanlıurfa'da ​465 bin TL Nakit Parayı Dolandıran Şebeke Yakalandı

Suç örgütünün temel şeması ortaya çıktı

Edirne’den Urfa’ya ortak operasyon

- 465 bin TL nakit parayı dolandıran ‘telefon fareleri’ yakalandıEdinilen bilgiye göre Edirne merkez ilçe Köşençiftliği köyünde 2018 yılının Nisan ayında H.B. isimli şahsın 465 bin TL nakit parasının telefon dolandırıcıları tarafından dolandırılması olayı ile ilgili 7 Nisan 2018 tarihinde Şanlıurfa/Akçakale merkezli yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 5’i tutuklandı.Olayla ilgili ele geçen dijital materyallerin incelenmesi, tutuklu şüphelilerden alınan ek ifadeler neticesinde olayı gerçekleştiren suç örgütünün temel şeması ortaya çıkarıldı. Suç örgütünün yönetici grubunda bulunan Akçakale nüfusuna kayıtlı İ.E, A.E, A.C. ile bu şahıslara aracılık eden H.C. ve H.E. tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 28 Nisan 2019 tarihine kadar yapılan titiz çalışma neticesinde şüphelilerin adres bilgileri tespit etti.Şanlıurfa İl Jandarma/İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan müşterek operasyon neticesinde A.E, H.İ, A.C. ve H.E. isimli şüpheliler yakalandı. Suç örgütünün, yapılan incelemede Tekirdağ, Bolu, Düzce ve Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de aynı yöntemle dolandırıcılık olayları gerçekleştirdikleri tespit edildi. Yakalanan şüpheliler soruşturma kapsamında Edirne'ye getirilerek gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.Editör: Bahar Yüksel