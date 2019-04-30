​Miras Davası! Abisini Uyurken Pompalı Tüfekle Öldürdü

Camdan Eve Girerek Abisini Öldürdü

Olay dün sabaha karşı Düzce’nin Darıcı Mahallesi'nde meydana geldi.Hasan A. isimli şahıs arasında miras davası yüzünden husumet bulunan ağabeyi Mevlüt A.'nın evine giderek, camdan eve girdi. Eve giren şahıs uyumakta olan ağabeyinin üzerine pompalı tüfekle ateş etti. Vücuduna ve kafasına gelen mermiler nedeniyle Mevlüt A. olay yerine hayatını kaybederken, kardeşi Hasan A. kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs göz altına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel