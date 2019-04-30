​Şanlıurfa’da Kahvehanelerde Keklik Satılıyor Denildi, Yapılan Baskında Onlarda Keklik Ele Geçirildi

- Şanlıurfa’da kahvehaneye "keklik" baskını
Kahvehanede Keklik Satışına OperasyonDoğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, keklik satışı yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleriyle birlikte Eyyübiye Mahallesi'nde bulunan kahveye baskın düzenledi. Baskında, bezlere sarılı kafeslerde satılmak istenen 16 kınalı keklik ele geçirildi. Keklikler, veteriner kontrolünden geçirildikten sonra doğaya bırakıldı.
Kafesler imha edilirken, keklikleri satmak istediği belirlenen kişiler hakkında işlem yapıldı.
Editör: Bahar Yüksel
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