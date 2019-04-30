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Bu haber 30 Nisan 2019 13:30:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Albayrak, Aldığımız aksiyonlar ekonomik güven endeksini artırmaya devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksinin nisanda yükselmesinin ardından Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

​Albayrak, Aldığımız aksiyonlar ekonomik güven endeksini artırmaya devam ediyor

Ekonomik Güven Endeksi'nin mart ayında yüzde 81,9 iken Nisan ayında 84,7'ye yükseldi. Bu yükselişin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından açıklama yaptı. 


 

Ekonomik Güven Endeksi Artmaya Devam Ediyor

Albayrak yaptığı açıklamada "Ekonomide aldığımız aksiyonlar Ekonomik Güven Endeksini artırmaya devam ediyor. Ocak’tan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi. İnşaallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız" ifadelerine yer verdi. 


Editör: Bahar Yüksel
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