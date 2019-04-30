​Albayrak, Aldığımız aksiyonlar ekonomik güven endeksini artırmaya devam ediyor

Ekonomik Güven Endeksi Artmaya Devam Ediyor

Ekonomik Güven Endeksi'nin mart ayında yüzde 81,9 iken Nisan ayında 84,7'ye yükseldi. Bu yükselişin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından açıklama yaptı.Albayrak yaptığı açıklamada "Ekonomide aldığımız aksiyonlar Ekonomik Güven Endeksini artırmaya devam ediyor. Ocak’tan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi. İnşaallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız" ifadelerine yer verdi.Editör: Bahar Yüksel