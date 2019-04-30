Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 30 Nisan 2019 10:02:37 Tarihinde eklenmiştir.

​Dilber Ay Hayatını Kaybetti! İşte Dilber Ay’ın Acı Dolu Hayat Hikayesi

Türk halk müziği sanatçısı Dilber Ay, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

​Dilber Ay Hayatını Kaybetti! İşte Dilber Ay’ın Acı Dolu Hayat Hikayesi

- Sanatçı Dilber Ay, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti 


Türk halk müziği sanatçısı Dilber Ay, akşam saatlerinde rahatsızlanarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 63 yaşında hayatını kaybetti. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Birim Sorumlusu Dr. Kemal Günaydın, ünlü sanatçının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 23.00’de yaşamını yitirdiğini açıkladı. Dr. Günaydın, yaptığı açıklamada, “Hastamız hastanemize 22.05’de geldi. Müdahale ettik ancak yanıt alamadık. Resmi olarak saat 23.00’de hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı. 






 

CEZAEVİ KONSEPTLİ PROGRAMI OLAY OLMUŞTU

Flash TV'de yaptığı Kadere Mahkumlar programındaki cezaevi konsepti televizyon tarihinde bir ilk olmuştu. Dilber Ay, demir parmaklıklarla çevrili stüdyoda konuklarını ağırlamış, türkülerini seslendirmişti.








 

CİNAYETİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATMIŞTI

Yıllar önce işlediği bir cinayet nedeniyle cezaevinde yatan Dilber Ay, yaşadığı acı dolu günleri ilk defa açıklamıştı.2017 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan 'Yaşamdan Hikayeler' programına konuk olan ünlü türkücü Dilber Ay, canlı yayında hapse neden girdiğini gözyaşlarıyla anlatmıştı.



 

ALMANYA'DA HAPİS YATTI

Almanya'da turne sırasında kendisine tecavüz etmek isteyen kişiyi öldürdüğünü belirten Dilber Ay, "Başıma kötü bir şey gelmesin diye vurdum adamı. 7-8 yerinden bıçakladım. Ah vah etmedim. Sarkıntılık yapmak istedi, o da boğazında kaldı" sözleriyle itirafta bulunmuştu. Ünlü türkücü, işlediği cinayet yüzünden Frankfurt'ta 8 ay 21 gün cezaevinde kaldı.

Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı ve sunucu Dilber Ay, 1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Kureyşan aşiretine bağlı olan bir aileden gelen Dilber Ay, ilkokul 3. sınıfa kadar okudu.

Ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'tan önce Ankara'ya, oradan da Bolu-Düzce taraflarına göç ederek yerleşti. Düzce’de okula devam edemeyip 13 yaşında iken yaşlı bir adamla evlendirildi.


Evlenmeden önce Düzce'ye güzel ses aramak için radyocular gelmişti. 1969’da TRT Radyosu’nun düzenlediği yarışmada Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim türküsünü söyledi ve düzenlenen güzel ses yarışmasında birinci oldu. İki çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı. Radyoda tanındıktan sonra 24 albümü oldu. Almanya'da iki kere hapis yattı.




1998 yılında Almanya'da iken İbrahim Karakaş ile evlendi.










 

BEYNELMİNEL FİLMİNDEKİ ROLÜYLE BEĞENİ TOPLADI

Ses sanatçısı Dilber Ay, son yıllarda rol aldığı filmlerle de dikkat çekti. Dilber Ay, 2006'da çekilen Beynelminel filminde bir şarkıcıyı canlandırdı. 2017'de çekilen Çam Yarması filminde oynadı. Son olarak ise İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un başrollerde oynadığı Yol Arkadaşım filminde bir araba tamircisini canlandırdı








 

DİLBER AY'IN ALBÜMLERİ

Dilberay - Dilberay (1974)
Dilberay - 3 - Türküola (1975)
Dilberay - Meyrik (1981)
Dilberay - HazaL (1986)
Dilberay - Barak Muhabbeti 1 (1987)
Dilberay - Barak Muhabbeti 2 (1988)
Dilberay - Postaci Emmi (1990)
Dilberay - Oturak Havaları (1990)
Dilberay - Yandim Eyvah (1993)
Dilberay - Dağlar Oy (1993)
Dilberay - Bırak Ona Da Dokunma (1994)
Dilberay - Kisi Bitmez Daglarimin (1995)
Dilberay - Barak Kızı (1996)
Dilberay - Ölesen Gelin (1999)
Dilberay - Sürdüler Beni - Sen Tasmisin Demirmi (2000)
Dilberay - Bırakmadı Sevdan Beni - Yabancı (2001)
Dilberay - Oturdum Mezar Taşına (2002)
Dilberay - Maraşlı Gelin (2003)
Dilberay - Hasrete Koştuk (2005)
Dilberay - Alıp Başımı Gideyim (2005)
Dilberay - Hacı Ağa (Sarı Sabahlık) (2007)
Dilberay - Ellerin Olmus (2008)
Dilberay - Ötme Bülbül (2009)
Dilberay - Be Zalim - İtfaiyeci (2010)




Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Magazin
Banu Alkan, Yakımın Mazotunu Alamadığım Zamanlar Oldu
Banu Alkan, Yakımın Mazotunu Alamadığım Zamanlar Oldu
​'Afrodit' lakaplı Banu Alkan, katıldığı programda,"Yalımın mazotunu alamadığım günler oldu" dedi. "Ben Türkiye'nin en namuslu kadınıyım" ifadelerini kullanan Alkan’ın katıldığı program sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.
​İlyas Salman Öldü Mü? İşte Gerçekler
​İlyas Salman Öldü Mü? İşte Gerçekler
Yeşilçamın efsane komedi oyuncusu İlyas Salman hayatını kaybetti iddiaları sosyal medyada gündeme oturdu.
O Ünlüler Hakkında Açılan Davada Karar Verildi! 10 Yıl Hapis
O Ünlüler Hakkında Açılan Davada Karar Verildi! 10 Yıl Hapis
İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını kaldırarak oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve şarkıcı Cenk Eren’in de aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında “uyuşturucu madde kullanma” suçundan 10’ar ay hapis cezası verdi. Daire, sanıkların hapis cezalarını 5 yıl süreyle erteledi. Duruşmada savunma yapan şarkıcı Cenk Eren, “Konumum itibariyle Tarlabaşı’ndan uyuşturucu almam mümkün değildir” dedi.
Tuğba Ekinci'den Erdoğan'a, Kalbinizi Kıranlar Adına Ben Özür Dilerim
Tuğba Ekinci'den Erdoğan'a, Kalbinizi Kıranlar Adına Ben Özür Dilerim
Şarkıcı Tuğba Ekinci, YSK'nın İstanbul kararından sonra Ekrem İmamoğlu'na destek veren isimlere gönderme yaparak Erdoğan'dan özür diledi.
​Çocuğa, Kadın Mısın Erkek Misin Dayağı Atan Kadın Sanatçı Çıktı
​Çocuğa, Kadın Mısın Erkek Misin Dayağı Atan Kadın Sanatçı Çıktı
Bir markette kasanın kenarında duran 6 yaşındaki çocuğu "Sen erkek misin-kadın mısın" diye soru sorduğu için darp eden kadın yerel sanatçı olduğu ortaya çıktı.
Medyum Keto Hayatını Kaybetti
Medyum Keto Hayatını Kaybetti
Medyum Keto' olarak bilinen ve bir dönemin fenomeni olan Hacı Aydoğan hayatını kaybetti.
Kerimcan Durmaz’ın O Videosuna Suç Duyurusu
Kerimcan Durmaz’ın O Videosuna Suç Duyurusu
Ünlü fenomenin sosyal medyada yayınladığı müstehcen içerikli videoya suç duyurusu
​Sanatçı Dilber Ay'ın Mahallesi Hüzne Boğuldu! Gariban Anasıydı
​Sanatçı Dilber Ay'ın Mahallesi Hüzne Boğuldu! Gariban Anasıydı
Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden sanatçı Dilber Ay’ın Düzce’de bulunan evinin olduğu mahalle hüzne boğuldu. Ablası ve torunları sinir krizi geçirirken komşuları da gözyaşlarını tutamadı.
​Dilber Ay Hayatını Kaybetti! İşte Dilber Ay’ın Acı Dolu Hayat Hikayesi
​Dilber Ay Hayatını Kaybetti! İşte Dilber Ay’ın Acı Dolu Hayat Hikayesi
Türk halk müziği sanatçısı Dilber Ay, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
​Gencebay, Yol Verme Tartışmasında Bıçaklandı
​Gencebay, Yol Verme Tartışmasında Bıçaklandı
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Murat Emre Gencebay’ı trafikte yaşanan yol verme kavgası sonucu bıçaklayan ticari taksi sürücüsü yakalandı.
​Nihat Doğan, Erdoğan’ı çok seviyorum ama AK Parti’nin gidişatı hoşuma gitmiyor
​Nihat Doğan, Erdoğan’ı çok seviyorum ama AK Parti’nin gidişatı hoşuma gitmiyor
Nihat Doğan gündeme dair yaptığı açıklamalarda, "Ben Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum ama AK Parti’nin gidişatı hoşuma gitmiyor" dedi.
Urfa’lı Sanatçı, Allah Kimseyi Mağarada Büyütmesin İnşallah
Urfa’lı Sanatçı, Allah Kimseyi Mağarada Büyütmesin İnşallah
Ünlü sanatçı, Bodrum’da ilkokul öğrencilerinin yazdığı “Arılar Ülkesi 2” adlı kitabın tanıtım etkinliğine katıldı. "Allah kimseyi mağarada doğurmasın, Allah kimseyi mağarada büyütmesin inşallah" diyen Tatlıses, duygusal anlar yaşandı.
​Şanlıurfa’da Bir Genç Selfi Çekmek İsterken Kendini Vurdu
​Şanlıurfa’da Bir Genç Selfi Çekmek İsterken Kendini Vurdu
​Şanlıurfa'da Arazi Kavgası! Yeğenini Öldürdü
​Şanlıurfa'da Arazi Kavgası! Yeğenini Öldürdü
​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı
​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı
​Şanlıurfa’da Yoktu Başka Şehirden Getirttik!
​Şanlıurfa’da Yoktu Başka Şehirden Getirttik!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:24
Güneş
05:04
Öğle
12:27
İkindi
16:17
Akşam
19:40
Yatsı
21:12
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿