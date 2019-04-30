​Dilber Ay Hayatını Kaybetti! İşte Dilber Ay’ın Acı Dolu Hayat Hikayesi

CEZAEVİ KONSEPTLİ PROGRAMI OLAY OLMUŞTU

CİNAYETİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATMIŞTI

ALMANYA'DA HAPİS YATTI

BEYNELMİNEL FİLMİNDEKİ ROLÜYLE BEĞENİ TOPLADI

DİLBER AY'IN ALBÜMLERİ

- Sanatçı Dilber Ay, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiTürk halk müziği sanatçısı Dilber Ay, akşam saatlerinde rahatsızlanarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 63 yaşında hayatını kaybetti. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Birim Sorumlusu Dr. Kemal Günaydın, ünlü sanatçının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 23.00’de yaşamını yitirdiğini açıkladı. Dr. Günaydın, yaptığı açıklamada, “Hastamız hastanemize 22.05’de geldi. Müdahale ettik ancak yanıt alamadık. Resmi olarak saat 23.00’de hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.Flash TV'de yaptığı Kadere Mahkumlar programındaki cezaevi konsepti televizyon tarihinde bir ilk olmuştu. Dilber Ay, demir parmaklıklarla çevrili stüdyoda konuklarını ağırlamış, türkülerini seslendirmişti.Yıllar önce işlediği bir cinayet nedeniyle cezaevinde yatan Dilber Ay, yaşadığı acı dolu günleri ilk defa açıklamıştı.2017 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan 'Yaşamdan Hikayeler' programına konuk olan ünlü türkücü Dilber Ay, canlı yayında hapse neden girdiğini gözyaşlarıyla anlatmıştı.Almanya'da turne sırasında kendisine tecavüz etmek isteyen kişiyi öldürdüğünü belirten Dilber Ay, "Başıma kötü bir şey gelmesin diye vurdum adamı. 7-8 yerinden bıçakladım. Ah vah etmedim. Sarkıntılık yapmak istedi, o da boğazında kaldı" sözleriyle itirafta bulunmuştu. Ünlü türkücü, işlediği cinayet yüzünden Frankfurt'ta 8 ay 21 gün cezaevinde kaldı.Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı ve sunucu Dilber Ay, 1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Kureyşan aşiretine bağlı olan bir aileden gelen Dilber Ay, ilkokul 3. sınıfa kadar okudu.Ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'tan önce Ankara'ya, oradan da Bolu-Düzce taraflarına göç ederek yerleşti. Düzce’de okula devam edemeyip 13 yaşında iken yaşlı bir adamla evlendirildi.Evlenmeden önce Düzce'ye güzel ses aramak için radyocular gelmişti. 1969’da TRT Radyosu’nun düzenlediği yarışmada Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim türküsünü söyledi ve düzenlenen güzel ses yarışmasında birinci oldu. İki çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı. Radyoda tanındıktan sonra 24 albümü oldu. Almanya'da iki kere hapis yattı.1998 yılında Almanya'da iken İbrahim Karakaş ile evlendi.Ses sanatçısı Dilber Ay, son yıllarda rol aldığı filmlerle de dikkat çekti. Dilber Ay, 2006'da çekilen Beynelminel filminde bir şarkıcıyı canlandırdı. 2017'de çekilen Çam Yarması filminde oynadı. Son olarak ise İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un başrollerde oynadığı Yol Arkadaşım filminde bir araba tamircisini canlandırdıDilberay - Dilberay (1974)Dilberay - 3 - Türküola (1975)Dilberay - Meyrik (1981)Dilberay - HazaL (1986)Dilberay - Barak Muhabbeti 1 (1987)Dilberay - Barak Muhabbeti 2 (1988)Dilberay - Postaci Emmi (1990)Dilberay - Oturak Havaları (1990)Dilberay - Yandim Eyvah (1993)Dilberay - Dağlar Oy (1993)Dilberay - Bırak Ona Da Dokunma (1994)Dilberay - Kisi Bitmez Daglarimin (1995)Dilberay - Barak Kızı (1996)Dilberay - Ölesen Gelin (1999)Dilberay - Sürdüler Beni - Sen Tasmisin Demirmi (2000)Dilberay - Bırakmadı Sevdan Beni - Yabancı (2001)Dilberay - Oturdum Mezar Taşına (2002)Dilberay - Maraşlı Gelin (2003)Dilberay - Hasrete Koştuk (2005)Dilberay - Alıp Başımı Gideyim (2005)Dilberay - Hacı Ağa (Sarı Sabahlık) (2007)Dilberay - Ellerin Olmus (2008)Dilberay - Ötme Bülbül (2009)Dilberay - Be Zalim - İtfaiyeci (2010)Editör: Bahar Yüksel