Yolda Yürürken Husumetlisi Tarafından Silahla Vuruldu

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.
Çevredekiler Arabayla Hastaneye GötürdüEdinilen bilgiye göre, yolda yürüyen O.K., husumetlisi olduğu iddia edilen kimliği belirsiz şahısların saldırısına uğradı. Silahlı saldırı sonrası şahıslar olay yerinden kaçarken, sol ayağından yaralanan O.K. ise bir vatandaşın otomobiliyle Gazi Devlet Hastanesine götürüldü.
Ekipler Olay Yerinde İnceleme YapıyorO.K. buradaki ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri olayın olduğu yere giderek incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin kaçan şahısları yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.
Editör: Bahar Yüksel
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