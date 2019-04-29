​Avukat İnfaz Edip Kendi Kafasına Sıktı

Avukat Olay Yerinde Kendisi Hastanede Can Verdi

Saldırının Sonuna Kadar Takipçisiyiz

Olay, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi Bediüzzaman Caddesinde bulunan Sefa İş Hanının üçüncü katındaki avukatlık bürosunda yaşandı. İddiaya göre, avukat İbrahim Ergin (47) ile bürosuna gelen Abdurrahman Düzgün (46) arasında bir boşanma davasından dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede alevlenince Düzgün belindeki tabancayı çekerek avukat İbrahim Ergin'e 5 el ateş etti. Düzgün daha sonra silahı kafasına doğrultarak bir el ateş edip intihar etti.Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Polis ve sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde avukat İbrahim Ergin'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralı olan Abdurrahman Düzgün ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Düzgün de hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri avukatlık bürosunda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından avukat Ergin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı haber alarak iş yerine gelen Ergin'in yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.Olay yerinde açıklama yapan Aksaray Baro Başkanı Erhan Toprak, “Saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Bir boşanma davasından dolayı karşı taraf, yani basit bir olay aslında ama maalesef toplumumuzun geldiği noktada derinden bizi etkiliyor. Biz muhatap olmuş oluyoruz” dedi.Editör: Bahar Yüksel