​Eyyübiye Belediye Başkanı Kuş, Erdoğan’ın Talimatını Yerine Getirdi

Şanlıurfa’da Hangi Belediyeler Yapacak?

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, kendi aracını makam aracı olarak kullanmaya başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatını yerine getirerek, lüks araçlarlar kiralamak yerine kendi aracını makam aracı olarak kullanmaya başlayarak beytülmalın bekçisi olacağını gösterdi.Şehrimizde bu uygulamayı başlatanlardan olan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’tan sonra hangi belediye başkanının bu uygulamaya adaım atacağı merak konusu haline geldi.Mehmet Kuş geldiği gibi kaçak yapılarla mücadele etmeye başlamış ve belediyenin borçları ile ilgili gösterdiği hassasiyetle Eyyübiye halkından geçer not almıştı.Editör: Bahar Yüksel