​Özyavuz’dan Örnek Davranış! Şahsi Aracını Kullanıyor

Şahsi aracını kullanıyor

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur ittifakının Harran Belediye Başkan adayı olan ve seçimden zaferle çıkan Mahmut Özyavuz, ilçede değişim rüzgârı estiriyor.Göreve seçilir seçilmez, tarihi Harran evlerinin dokusunu bozan beton evleri yıktıran ve belediyenin logosunu değiştirerek değişimi başlatan Özyavuz, örnek bir davranışa daha imza attı.Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un, seçimlerin ardından uzun yıllardır kullandığı şahsi aracını makam aracı yaptığı öğrenildi.Belediyeye ait makam aracını kullanmayan Özyavuz’un, şahsi aracını makama aracı olarak kullandığı görüldü.Mahmut Başkan Özyavuz’un bu davranışı ilçede takdir topladı.Editör: Bahar Yüksel