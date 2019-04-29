​Kadına Şiddet Ve Çocuk İstismarına Tepki İçin Bunu Yaptılar

Bedenime Dokunma Adlı Tiyatro Sokakta Sahne Aldı

- Kadına şiddet ve çocuk istismarına tepki için sokakta sahne aldılarSon günlerde artan kadına şiddet ve çocuk istismarı olaylarına tepki için Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Sanat sokağında bir araya gelen Bilinç Meva Sanat Atölyesi ve Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri tarafından, bedenime dokunma isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Kadına şiddet ve çocuk istismarına dikkat çekilen oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sokakta sahnelenen tiyatro gösterisi izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.Editör: Bahar Yüksel