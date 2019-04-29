Bilal Erdoğan, Tayyip Erdoğan'ı Neden Seviyoruz? Çünkü hayatını Allah rızası için yaşayıp anlamlandırdığı için seviyoruz

Tayyip Erdoğan’ı Neden Seviyoruz?

15 Temmuz’da Zafer Kazandık Amam Düşman Uyur Mu?

Kayseri'de, İlim Yayma Cemiyeti tarafından Kadir Has Spor Salonu'nda 'Spor Şenliği'ne katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, açıklamalarda bulundu.işte Bilal Erdoğan’ın konuşmalarından başlıklar;'Recep Tayyip Erdoğan'ı neden seviyoruz?' diyen Erdoğan, sözlerine "Çünkü hayatını Allah rızası için yaşayıp, anlamlandırdığı için seviyoruz. O zaman bize düşen nedir? Bize düşen, hayatlarımızı Allah rızası için anlamlandırmaktır. Kolay değil. Çok çalışmak, cesur olmak gerekiyor" diye devam etti.Bilal Erdoğan, "15 Temmuz gecesi yakaladığımız ruhu kaybetmeyeceğiz. 15 Temmuz gecesi bir zafer kazandık ama düşman uyur mu? Su uyur, düşman uyumaz. Düşman rahat duruyor mu? Hayır. Düşman pes etmiyorsa o zaman bizim görevimiz büyük, yükümüz ağır. Bütün hayatımızı o şehitlerin fedakarlığına yakışacak şekilde yaşamaya var mısınız? Dünyada zulüm var. Dünyada mazlum çok. Bunlara kim sahip çıkacak? Biz sahip çıkacağız. Biz sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmayacak. Onun için Cumhurbaşkanı'mız size sahip çıkıyor. Onların dualarına 'amin' diyor" dedi.Editör: Bahar Yüksel