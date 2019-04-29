​Kılıçdaroğlu’na Hakaret Eden Doktor Görevden Alındı

Fay Hatlarıyla Oynayanlar Bu Ülkeye Kötülük Yapanlardır

Kılıçdaroğlu’na Hakaret Eden Doktorun İşine Son Verildi

Medikal Park Hastanesi'nde görev yapan doktor Mahmut Arslan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 88 yaşında vefat eden annesi Yemuş Kılıçdaroğlu’na yönelik çok çirkin paylaşımdan sonra gözaltına alındı.İşte o Doktorun Kılıçdaroğlu ile ilgili ve işinden kovulmasına sebep olan o paylaşımı;Kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından hastanenin yönetim kurulu başkanı Muharrem Usta’dan açıklama geldi.“Grubumuzda çalışan bir kişinin sosyal medya paylaşımıyla ilgili şimdi bilgi sahibi oldum. Kişisel bir paylaşım olmakla beraber inceleme talimatı verdim. Medical Park her türlü ırkçı/mezhepsel söylemin şiddetle karşısındadır. İnceleme sonucu gerekli aksiyon alınacaktır. Ayrıştırıcı, saldırgan ve ağır hakaret içeren bu söylemin ülkemizin barış iklimine ağır bir darbe vuracağı muhakkaktır. Fay hatlarıyla oynayanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapanlardır” ifadelerini kullandı.Usta, yaptığı bu açıklamadan sonra yayınladığı mesajda; “İnsan Kaynakları birimimiz konuyla ilgili kişinin savunmasını alarak hukuk birimimize aktarmıştır. Kurum içi yaptığımız değerlendirme sonucu ilgili kişinin işine son verilmiştir” dedi.Editör: Bahar Yüksel