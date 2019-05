Erdoğan, İsrail Türkiye’den Korkuyor

- İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan: “İsrail bugün Türkiye’den korkuyor, çünkü başında imam hatipli bir lider var”Kayseri Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenen kapanış programına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan katıldı.Gençlerin 2053 ve 2071 vizyonunun oluşturma ve bu vizyonun emanet edileceği nesil olduğunu belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Gençliği her zaman olduğu gibi, olumlu yönleriyle ortaya çıkarma gayreti içerisinde olduğumuzu herhalde söylememe gerek yok. Kültürün, sanatın, sporun, dostça mücadelenin ve paylaşmanın içerisinde bulunmasını arz ediyoruz. Çünkü, sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Sevgili peygamberimizin hayatı boyunca gayret ettiği inançlı, dindar, ahlaklı ve iffetli bir gençliğin vücut bulmuş halisiniz sizler. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un mısralarındaki nesilsiniz sizler. Sizler fetih neslisiniz, sizler diriliş neslisiniz. Sizler, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturma ve hayata geçirme vazifesini emanet ettiği nesillerimiz, sevgili gençlerimizsiniz” dedi.İsrail’in Türkiye’den korktuğunu ve Cumhurbaşkanının İsrail’e karşı Müslümanların haklarını savunduğunu söyleyen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, “Biz hepinizi Allah rızası için seviyoruz, kardeşimiz olarak görüyoruz. İmam hatip mezunu olduğunuz zaman, hepiniz bir kardeşler toplumunun mensubu olacaksınız. İmam hatip mezunları, ümmet olmanın şuurunu en iyi anlaması gerekenlerdir. İsrail, her geçen gün Filistin’deki kardeşlerimiz üzerindeki baskını arttırıyor. Neden artıyor biliyor musunuz, çünkü Müslümanları bölünmüş ve zayıf görüyor. İsrail bugün Türkiye’den korkuyor, çünkü başında imam hatipli bir lider var. Sizlere çok sevdiğiniz, İmam Hatipli Cumhurbaşkanımızın da selamını getirdim. Cumhurbaşkanını sadece imam hatipli olduğu için değil, dünyadaki bütün mazlum ve Müslümanların hukukuna sahip çıktığı için, Davos’da İsrail’in zalim Cumhurbaşkanına dur diyebildiği için, yüzüne karşı, siz bebek katilisiniz diyebildiği için seviyoruz” diye konuştu.Editör: Bahar Yüksel