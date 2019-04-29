​Yunan yazar Atatürk’e şeytan dedi, Türk öğrenciler alkışladı

İsim Vermeden Atatürk’e Şeytan Dedi

Bu Allah’ın dostu mudur? Şeytanın dostu mudur?

İstanbul Barosu Suç Duyurusunda Bulundu

Boğaziçi İslam Topluluğu tarafından Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen bir programda konuşan Yunan asıllı İngiliz yazar Hamza Andreas Tzortzis, Atatürk'ten bahsederken “şeytan” kelimesini kullandı.İsim vermeden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını işaret eden Tzortis, yaptığı skandal konuşmada, “İslam'ı bu ülkeden kaldırmak istediler. Bu, bu kadar basit. Eğer kendi tarihinizi okursanız, bu şahsın ve diğerlerinin bu ülkeden, memleketinizde İslam'ı kaldırmak istediğini anlarsınız.Beni de onun bu memlekette ne kadar çok resmi olduğu ilgilendirmez. Sonuçta dininizi ortadan kaldırmak için bir uğraş verdiler. Örtünmeyi kaldırdılar, ezanı kaldırdılar, Arapça’yı kaldırdılar, İslami eğitimi kaldırdılar. Bu Allah'ın dostu mudur yoksa şeytanın dostu mudur?” dedi. Tzortzis’in bu sorusuna öğrenciler ‘şeytan’ yanıtı verdi. Tzortis’in Atatürk’e ithafen yaptığı “Şeytan” imasında öğrenciler gülüşüp alkış çaldı.Tüm bunlara sessiz kalmayan İstanbul Barosu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Atatürk'e hakaret eden Yunan asıllı İngiliz yazar Hamza Andreas Tzortzis hakkında, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.İşte, o video;Editör: Bahar Yüksel