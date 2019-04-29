​Sedat Peker’in Sözleri Şarkı Oldu

Peker, oluk Oluk Kan Akıtacağız

Sedat Peker'in Yeni Klibi Yayınlandı

Sedat Peker’in sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarında, FETÖ’nün kendisi üzerinde oynadığı bir takım oyunlara ve tehditlerine boyun bükmeyen sözleri bir kez daha klip haline getirildi.Peker’in 2015 yılında Rize’de düzenlediği "teröre lanet" mitinginde söylediği “Adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız. Nehirler dolusu kanları aktıkları zaman anlayacaklar” ifadelerini şarkı sözü yapan Fatih Morkoç, bir klip daha yayınladı.Fatih Morkoç’un yayınladığı klipte Sedat Peker’in sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarında kullandığı sözler yer aldı. Peker, yayınlanan klibi sosyal medya hesabından şu açıklama ile yayınladı;“Kıymetli Dostlarım,Sohbetlerimde Fettöşilerle ilgili söylediğim sözleri şarkı haline getiren Fatih Morkoç kardeşime ve ayrıca da şarkıyı beraber seslendirdikleri Hakan Türk kardeşime teşekkür ediyorum.Söylediğim sözleri normal mecrasından çıkarıp, çok alakasız yerlere getirerek ülkede gerilim çıkarmak isteyen kesimlerin ekmeğine yağ sürmemek için elimden geldiğince siyasi tartışmaların biraz dışında kalmayagayret ettim.Sahte hesaplardan şahsıma mesaj yollayan bazıları “Ne oldu SEDAT PEKER seçim sonuçlarından sonra korktun mu? Bunun için mi sesini çıkarmıyorsun?” diye yazmaktalar...Kıymetli dostlarım, beni tanıyan dostlarım da, düşmanlarım da benim yapımı çok iyi bilirler. Bu yüzden bu komik sözler için herhangi bir şey yazmayacağım. Zaten daha önce söylemiş olduğum sözlerden oluşturulmuş olan bu şarkı kesin ve net cevabımdır.BİR UMUTTUR YAŞAMAKREİS SEDAT PEKER”Editör: Bahar Yüksel