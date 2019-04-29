​Özyavuz, Urfalı Çiftçilerin Sorununu Bakanlığa Taşıdı

Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Şanlıurfalı çiftçilerin destekleme ile ilgili problemlerini Tarım Bakanlığına taşıdı. Özyavuz, Tarım Bakanı ve yardımcıları ile yaptığı görüşme sonrası şu açıklamada bulundu;“Çiftçilerimizin Pamuk Desteklemeleriyle ilgili beklentilerine cevap bulmak ve Şanlıurfa’mızın tarımıyla ilgili sorunları ve talepleri konuşmak için Sn. Tarım Bakanımız ve Tarım Bakanlığımızın Değerli Bakan yardımcılarıyla bir araya geldik, misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum”Editör: Bahar Yüksel