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Bu haber 29 Nisan 2019 14:30:54 Tarihinde eklenmiştir.

​Olay Günü Şanlıurfa’daydı! Kurşun Doğalgaz Borusunu Teğet Geçti

Düğünde ateşlendiği tahmin edilen bir silahtan çıkan mermi, çatıyı delerek oturma odasına düştü. Doğalgaz borusu ve televizyonu teğet geçen merminin eve isabet ettiği saatlerde kimsenin olmaması ise faciayı önledi.

​Olay Günü Şanlıurfa’daydı! Kurşun Doğalgaz Borusunu Teğet Geçti

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde düğün merasiminde havaya ateş edilen silahtan çıkan mermi, aynı mahallede oturan Mehmet Akgöz'ün eşi, 2 kızı ve bir gelini ile birlikte yaşadığı evin çatısını deldi. 





 

Mermi Doğalgaz Borusunu Teğet Geçti

Oturma odasının tavanını da delen mermi, doğalgaz borusu ve evdeki televizyonu teğet geçerek, zemindeki parkeye isabet etti. Olay günü Şanlıurfa'daki bir akrabalarının düğününe giden Mehmet Akgöz ve ailesi, gece saat 23.00 sıralarında düğünden dönerek eve geldi. Evin oturma odasında namaz kılmak için seccadesini açan Akgöz yerdeki mermiyi gördü. Bir süre mermiyi inceleyen Akgöz, odanın asma tavanında ve evin çatısındaki mermi izlerini de fark ederek, polise haber verdi. Evde inceleme yapan polis, merminin çıktığı silahın tespit edilebilmesi için çalışma başlattı. 

Evin zeminine saplanan mermiyi görünce çok şaşırdığını belirten Mehmet Akgöz, düğünlerde havaya ateş açılmaması konusunda çağrıda bulundu. 







 

Doğalgaz Borusuna İsabet Etseydi, Facia Olurdu

Olay saatinde kendisi, eşi ve kızlarının evde olmadığını hatırlatan Akgöz, "Bizi Allah korudu. Ya biz evde olsaydık, ya mermi delip geçtiği yerde bulunan doğalgaz borusuna isabet etseydi. Ya da çalışır halde bulunan televizyona isabet alsaydı. Evde patlama olur, yangın çıkar, büyük bir facia olurdu. Bazen bir merminin nelere yol açabileceğini düşünmemiz lazım. Bu silahı sıkanlara benim önerim ise harcanan mermilerin masrafı kadar düğün sahibine destek olmalarıdır. Aksi halde bu mermiler, kötü sonuçlara neden olmasa bile boşa yakıldığı için israf oluyor" diye konuştu. 









Öte yandan geçen sene de aynı bölgede bir düğünde ateşlenen silahtan çıkan merminin yakınlardaki bir evin içine girdiği, şans eseri kimseye isabet etmediği öğrenildi. 





Editör: Bahar Yüksel
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