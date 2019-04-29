​Şanlıurfa’da Maganda Kurşunu Can Aldı

Halay Çektiği Sırada Başına Kurşun Yedi

- Maganda kurşunu öldürdüEdinilen bilgiye göre olay, Bozova'nın Sızan Mahallesi'nde dün akşam yaşandı.Akrabalarının düğününe ailesiyle birlikte katılan İzzettin Doğan (37), iddiaya göre halay çektiği sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla başından yaralandı. Başına isabet eden kurşun sonrası yere yığılan ve ağır yaralanan Doğan, yakınları tarafından araçla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Doğan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Doğan'ın cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma tabancayı ateşleyen kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Editör: Bahar Yüksel