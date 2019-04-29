- Şanlıurfa’da yasadışı bahis operasyonu: 10 gözaltı 

Şanlıurfa’da Eş Zamanlı Bahis Operasyonu

- Şanlıurfa’da yasadışı bahis operasyonu: 10 gözaltıEdinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine 7 mahalledeki adreslere Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 10 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, yaptığı aramalarda 7 bilgisayar, bahis kuponları ile bin 40 lira para ele geçirdi. Ekipler suç unsurlarına el koyarken gözaltına aldığı zanlıları sorgulanmak üzere emniyete götürdü.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Editör: Bahar Yüksel