Son Dakika... ​MİT Tarafından Yakalanan Casuslardan Biri İntihar Etti

Yoğun Telefon Görüşmeleri Dikkat Çekmişti

İstanbul'da yakalanan ve Birleşik Arap Emirlikleri adına çalıştıklarını itiraf eden iki casustan birinin tutulduğu Silivri Cezaevi'nde intihar ettiği bilgisi edinildi.Cezaevinde kendini asan BAE casusu hayatını kaybederken, iki istihbaratçının Ankara ve İstanbul'da içerisinde bulundukları yoğun telefon ve görüşme trafiğinin dikkat çekmesi üzerine teknik ve fiziki takip inceleye alındıkları ifade edilmiş, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan takipler sonucunda iki istihbaratçının Ankara, İzmir, İstanbul ve Diyarbakır'da çok sayıda kişiyle görüştükleri tespit edilmişti.Editör: Bahar Yüksel