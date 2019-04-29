​Şanlıurfa’da Karşıya Geçmek İsteyen Yayaya Araba Çarptı

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 20’nci kilometresindeki Hamurkesen kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı.İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Eyyüp Kılıç'a plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kılıç olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kılıç'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.Editör: Bahar Yüksel