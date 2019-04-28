44 Çocuk Doğurunca Kocası Evden Kaçtı

Yumurtalıkları Normalden Çok Daha Büyük

Kocası Da Kendisini Terk Etti

12 yaşında evlenen ve bugüne dek 44 çocuk doğuran 39 yaşındaki Mariam Nabatanzi'nin dört üçüz, altı ikiz çocukları bulunuyor. Uganda'da yaşayan rekortmen anne 12 yaşında evlendi. 13 yaşında ilk ikiz çocuklarını doğran Mariam Nabatanzi doğumun ardından doktora gitti ve yumurtalıklarının normalden çok daha büyük olduğunu öğrendi.Doktor, Nabatanzi'ye doğum kontrol yöntemlerinin sağlık sorunlarına sebep olabileceğini ve bu sebeple bu yöntemleri uygulamaması gerektiğini söyledi. Mariam Nabatanzi, 23 yaşına geldiğinde 25'inci çocuğunu doğurdu ve doğum kontrolü için tekrar doktorun yolunu tuttu.Fakat Mariam Nabatanzi doktorlardan beklediği cevabı alamadı ve doğurganlığını sürdürmesi tavsiyesinde bulunuldu. Son olarak 2.5 yıl önce hamile kalan Mariam Nabatanzi bu süreçte bazı sıkıntılar yaşadı. Altıncı ikizlerinden birini kaybeden Mariam Nabatanzi'nin kocası da kendisini terk etti.Tüm hayatını çocuk bakarak ve çalışarak geçiren Mariam Nabatanzi kuaför, etkinlik görevlisi, alternatif tıp ürünleri satıcılığı, kağıt toplayıcılığı gibi işler yapıyor. 44 çocuklu anne çocukları için her türlü fedakarlığı yapmaya çalışsa da gıda gibi temel ihtiyaçları karşılamada güçlükler yaşıyor.Editör:Ahmet Şen