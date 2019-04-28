Urfada'ki Tarihi Barutçu Hanı Neden Kapatıldı

Osmanlı mimarisiyle tarihi İpekyolu üzerinde inşa edilen Barutçu Hanı, dönemin önemli ticaret merkezi Urfa'da tüccarlar tarafından hem ticaret hem de dinlenme amaçlı kullanılmıştı.Tarihi Kapalı Çarşı içerisindeki Demirciler Pazarı'nın kuzeyinde yer alan Barutçu Hanı, ayrıca Kurtuluş Savaşı döneminde cepheye gönderilen barut ve askeri malzemelerin burada tutulması nedeniyle 'Barutçu' ismini almıştı. Geçen süreç içerisinde yıpranarak tarihi dokusunu yitirmek üzere olan handa restorasyon çalışması başlatılmasıyla tekrardan hayata kazandırılmıştı.Bilbordlar , afişler , tv haberleri , gazete demeçleri eşliğinde 3 gün 3 gece millete reklam ederek açılışını yapılan Barutçu Hanı. Neden kapadıldı?Müslüm Yıldırım adlı kullanıcı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla şunları ifade etti;SEBEBİNİ BİLEN VAR MI? NİYE AÇTINIZ NİYE KAPATTINIZ ?Bilbordlar , afişler , tv haberleri , gazete demeçleri eşliğinde 3 gün 3 gece millete reklam ederek açılışını yaptılar. Sonra ? Sonra kapandı.Turizm sezonu. Bir tek tarihi han olarak gümrük hanı pazarlanıyor. Barutçu han'da turizme katkı sağlayacaktı. Ama açtıkları gibi kapandı . Memleket için endişe duyan idareci varsa el atar belki. Yok demeyin vardır elbet. Yani öyle tahmin ediyorum. Daha alışamadı, çekiniyor herhal...Editör:Ahmet Şen