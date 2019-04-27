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Bu haber 27 Nisan 2019 23:00:15 Tarihinde eklenmiştir.

Erdoğan, Dünyayı 8 Milyar İnsana Yetemeyecek Şekilde Kullanıyoruz

Bilal Erdoğan, “Dünya 8 milyar için yetersiz değil ama dünyayı 8 milyar insana yetemeyecek şekilde kullanıyoruz. Bu kadar hızlı ve hırslı olmasak inanıyorum ki bu dünya 10 milyar insana da yeter. Ama öyle bir israf mantığıyla yaşıyoruz ki dünya bizi taşıyamaz hale geliyor" dedi.

Erdoğan, Dünyayı 8 Milyar İnsana Yetemeyecek Şekilde Kullanıyoruz

5'inci Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu'nda konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Dünya 8 milyar için yetersiz değil ama dünyayı 8 milyar insana yetemeyecek şekilde kullanıyoruz. Bu kadar hızlı ve hırslı olmasak inanıyorum ki bu dünya 10 milyar insana da yeter. Ama öyle bir israf mantığıyla yaşıyoruz ki dünya da artık bizi taşıyamaz hale geliyor" dedi.

İbn Haldun Üniversitesi'nin  düzenlediği 5'inci Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu başladı. Sempozyumda, Türkiye ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden uzman konuşmacılarla, iktidar, iktisadi kalkınma ve ahlak arasındaki ilişki tartışılacak.


Üniversitenin Başakşehir Yerleşkesinde gerçekleştirilen sempozyumda, ekonomik ilerlemenin toplumsal etkileri ile ahlak arasındaki aktüel ilişkileri anlamak için büyük düşünür İbn Haldun'un teorik yaklaşımları ve kavramsal çerçeveleri analitik araçlar olarak ele alınıyor.


Sempozyumun açılışında konuşan İbn Haldun Universitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Ekonomideki dağılım toplumsal dayanışmaya zarar verecek şekilde hareket ediyorsa o zaman ekonominin verimliliği azalır, toplumsal dayanışma azaldıkça, insanların ekonomiye yönelik beklentileri de negatif etkilenir. Aslında İsveçli Türk taksicinin hikayesinden var, geldiğimiz noktada linear modellerle oluşturulan ekonomik düzen kimsenin kimseye iyilik yapmasını öngörmez durumda. Bu noktada insanlığın ne kadar gerilediğini görüyoruz. İbn-ı Haldun'un da bu tür ekonomik büyümenin getirecekleriyle ilgili öngörüleriyle uyumlu bir durumla karşı karşıyayız. Dünyayı, insanı daha iyi anlamak için yeni paradigmalara ihtiyacımız var. Umarım sempozyum buna vesile olur. Katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.



İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ise, "İlk sempozyumu 2006 yılında yapmıştık. 2 veya 3 yılda bir bu etkinliği tekrarladık. Dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları üniversitemize geldi. Sempozyumda, ahlak, ekonomik kalkınma ve iktidar konularını ele alacağız. Bunların arasındaki ilişkileri tartışacağız. Örneğin, ekonomik kalkınma ahlakı erozyona uğratır mı, uğratmaz mı? Türkiye şu anda ekonomik kalkınma çabası içerisinde dünyada bunun için uğraşan başka ülkeler de var. Bu süreçte ahlakı feda etmek zorunda mıyız? Ahlak ile ekonomik kalkınmayı bir arada gerçekleştirebilir miyiz? Tabi bu kalkınmanın iktidar ilişkilerine bakacağız. İktidara nasıl bir tesiri var? Siyasi yapıda birtakım değişiklikler meydana getirebilir mi? Bütün bu konuları akademik bir perspektifle sosyologlar, tarihçiler, siyaset bilimciler, edebiyatçılar ve felsefecilerle farklı boyutlarıyla tartışacağız" diye konuştu.



Editör: Ahmet Şen


 
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