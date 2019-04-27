Erdoğan'dan, İstanbul ve Ankara'da Kaybetmedik Tam Tersine Kazandık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:"Her seçim bir imtihandır, her seçim bir muhasebe vesilesidir. Bu mücadeleden bir kez daha alnımızın akıyla çıktık""31 Mart seçimlerinde AK Parti ve Cumhur ittifakının tartışılmaz bir başarısı vardır""İstanbul ve Ankara'da kaybetmedik tam tersine seçimi kazandık""İlçelerinin ve Belediye Meclis üyeliklerini kazandığımız yerlerde Büyükşehir Belediye başkanlıklarını nasıl kaybettiğimizi elbette sorguluyoruz""İstanbul seçimlerinde çok örgütlü bir organizasyon var aradaki fark düşmeye devam ediyor""Son ana kadar hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz""İçimize sinse de sinmese de YSK'nın verdiği karara uyacağız""Ne yazık ki dışarı ile mücadele ederken içimizde de bize yanlış yapanların olduğunu ifade etmeden geçemeyeceğim""Bu teşkilat sadece Ankara'da kabuğuna çekilmiş bir teşkilat değildir""İçimizde belli noktalara gelenlerin yaptığı çalışmalar yenilir yutulur değil""Biz önce hep Türkiye dedik":"Herkesi Türkiye ortak paydasında buluşmaya davet ediyoruz""Gün 82 milyon olarak birbirimize kenetlenme günüdür.""Seçim sürecinde kendini PKK ile işbirliği yapanlar daha özenli hareket etmek zorunda""Sen siyasi istismar için oraya gidiyorsun şehit için değil""CHP, Çubuk'ta yaşanan hadiseyi mecrasından saptırdı""Bizi CHP ve HDP'den ziyade 2002 yılına kadar birlikte yürüdüğümüz birilerinin sözleri üzüyor""Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu işleri bilmiyor. Yanlış kılavuz seçtiği için böyle konuşuyor"Editör: Ahmet Şen