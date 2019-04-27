Ürün Takip Sistemi Çalıştayı Şanlıurfa'da Gerçekleştirildi

Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman illerinde Tıbbi Cihaz Sektöründe faliyet gösteren 200 firma temsilcisinin iştirak ettiği çalıştaya Sağlık Bakanlığı “Tıbbi Cihaz Kurumu” Başkan Yardımcısı Recep Uslu, Daire Başkanı Asım Hocaoğlu, Daire Başkanı Aydın Kaplan da katılarak sektörle ilgili soruları yanıtladı.Çalıştaya ayrıca eski Tarım Bakanı ve Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Ticaret Ve sanayi Odası Başkanı Halil Peltek, , Tüm Tıbbi Üretici Ve Tedarikçi Dernekleri Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri Doğan Ay, Onur Akgün, SEİS Başkan Yardımcısı Mete Özgürbüz, İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Cengiz Balçık da katıldı.Urfa.com mikrofonlarına konuşan Onur Akgün “Ürün Takip Sistemi” hakkında şunları kaydetti: “Ürün Takip Sistemi, tıbbi cihazları kayıt ve kontröl altına alacak bir sistem. Sahte ürünlerin önüne geçmek amacıyla artık tüm tıbbi cihazlar hastanelere verilirken takipleri yapılarak sağlamak.” Katılımcıların yoğun ilgisi karşısında memniyetini dile getiren ve aynı zamanda programın organizatörlüğünü yapan Güneydoğu Medikalciler Derneği Başkanı Ahmet Bulut da sözlerine şöyle devam etti; “Ürün Takip Sistemi ile ilgili düzenlemiş olduğumuz çalıştaya başta sayın Milletvekilim A. Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa TSO Başkanı Halil Peltek, meslektaşlarım, katılım sağlayan ve ilgi gösteren tüm konuklara teşekkür ediyorum.” dedi.Editör: Ahmet Şen