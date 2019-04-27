Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Zemine Düştü

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Yenice ilçesinde Yenice istikametinden Karabük istikametine giden Aziz K. (24) yönetimindeki 67 DC 311 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uzunkum Mevkii trafik ışıklarının sağ tarafında bulunan demir bariyerlere çarptı.Demir bariyerleri parçalayarak zemine düşen sürücü Aziz K. (24) yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen