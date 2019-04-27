Silah Ticareti Yapanlara Operasyon: 23 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapan şahıslara yönelik 3 ay önce çalışma başlattı. Ekipler, aralarında emekli ve halen görevde olan polislerin de olduğu 27 şüphelinin 2 iş yeri kiralayıp kuru sıkı namlularını değiştirerek piyasaya bin 500-2 bin TL’ye sattıkları ortaya çıktı. Bunun üzerine operasyonu başlatan ekipler, 23 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramada 22 adet ruhsatsız silah, 19 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet ruhsatlı tabanca, 85 adet kuru sıkı tabancalara takılmak üzere hazırlanmış namlu, 400 adet silah yayı, 6 adet tabanca horoz mekanizması, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, bin 127 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ele geçirildi.Silah imalathanesinde ise, 22 adet matkap ucu, 22 adet harbi, 2 adet kumpas, 1’er adet freze tezgah makinesi, pres makinesi, mengene ve matkap ele geçirildi.Editör:Ahmet Şen