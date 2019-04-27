Buket Aydın'dan İlk Açıklama, İzne Ayrıldım

Kanal D'de Buket Aydın'ın işine son verilmesinin ardından ünlü spiker sessizliğini ilk kez bozdu. Ekrana çıkmasına izin verilmeyen ve güvenlik eşliğinde binadan dışarı çıkarılan Buket Aydın kovulmadığını, izne ayrıldığını söyledi.Edinilen bilgilere göre Kanal D Haber Dairesi Başkanı Buket Aydın'ın görevine son verildi. Aydın'ın yerine dün akşam ekrana CNN Türk'ün haber sunucusu Semiha Şahin çıktı. Buket Aydın ise iddiaları yalanladı. İzne ayrıldığını söyleyen Aydın, Kanal D'deki görevine devam ettiğini söyledi.Aydın, seçimlerden önce konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul, Ankara, İzmir’i kazanacağız” sözlerine gülmesiyle tepkilerin odağındaydı.Aydın ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kahkaha attıktan sonra, mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun haberini sunarken, 'İBB Başkanı' dememişti.Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski AK Parti Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, "Buket Aydın'ı ve tarafsız haberlerini keyifle izliyorduk.İşine son verildiğini üzülerek öğrendim. Yakından tanıyan ve takip edenlerin çok değer verdiğini biliyorum. Kemal Bey'i soruları ile sıkıştırdığı için CHP'liler tarafından hedef gösterilmişti. Buket hiç üzme kendini. Düzelir" dedi.Editör: Ahmet Şen