​Seçimi Kazanıp Bu Mesajı Paylaştı, Türkiye’ye Uçuyorum

Türkiye’de 2 Gün Kalıp Ülkesine Dönecek

Seçim galibiyetinin ardından “Türkiye'ye uçuyorum. Çocukları yıllık eğlence festivaline götürüyorum” mesajı paylaşan Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanının, Bodrum Güvercinlik'teki Lujo Otel'e geldiği öğrenildi. Ukrayna Cumhurbaşkanının bu akşam otelde basına kapalı çocuklar için eğlence festivali düzenleyeceği öğrenildi.Ukrayna'da ikinci turda seçimi kazanan Zelenskiy'in seçim zaferinin resmi açıklaması 1 Mayıs'ta yapılacak, resmi sonuçların açıklandığı tarihinden itibaren 30 gün içinde yeni başkan göreve başlayacak.Otelde iki gün konaklaması beklenen Zelenskiy'in Pazar günü ülkesine dönmesi bekleniyor.Editör: Bahar Yüksel