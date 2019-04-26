​Tanzanyalı Aile Şehzade Mustafa’nın Ölümüne Böyle Ağladı

Tanzanya'da 'Sultan' adıyla haftanın 5 günü ekranlara gelen Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mustafa'nın boğdurulması ülkeyi yasa boğdu.
Muhteşem Yüzyıl Tanzanya’da Rekor KırdıDiziyi izleyen bir ailenin diziyi izlerken büyük üzüntüyle hüngür hüngür ağladıkları ana ait görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Ülkeyi yasa boğan bölüm sonrasında sosyal medyada çok paylaşım yapıldı.
Milletvekilinden ‘Nur içinde yat Mustafa’ Mesajı GeldiMilletvekili Nape Moses Nnauye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sultan dizisini birkaç aydır izlediğini ifade ederek, "Nur içinde yat Mustafa" ifadesini kullandı.
Editör: Bahar Yüksel
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