​Tanzanyalı Aile Şehzade Mustafa’nın Ölümüne Böyle Ağladı

Muhteşem Yüzyıl Tanzanya’da Rekor Kırdı

Milletvekilinden ‘Nur içinde yat Mustafa’ Mesajı Geldi

Tanzanya'da 'Sultan' adıyla haftanın 5 günü ekranlara gelen Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mustafa'nın boğdurulması ülkeyi yasa boğdu.Diziyi izleyen bir ailenin diziyi izlerken büyük üzüntüyle hüngür hüngür ağladıkları ana ait görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Ülkeyi yasa boğan bölüm sonrasında sosyal medyada çok paylaşım yapıldı.Milletvekili Nape Moses Nnauye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sultan dizisini birkaç aydır izlediğini ifade ederek, "Nur içinde yat Mustafa" ifadesini kullandı.Editör: Bahar Yüksel