​Anaokulunda Dehşet Anları! Öğretmen Çocukların Gözü Önünde Darp Edildi

Öğretmen Çocukların Gözü Önünde Darp Edildi

Darp Edilen Öğretmen Olayı Anlattı

- Başkent'te anaokulunda dehşet anları- Çocukların gözü önünde bir öğretmen, anaokulu ortaklarından birinin eşi tarafından dövüldüAnkara'nın Balgat semtinde özel bir anaokulunda bir öğretmen, anaokulunun ortaklarından birinin eşi tarafından sınıfta çocukların gözü önünde dövüldü. Çocuklar korku dolu gözlerle sınıftan kaçarken, yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Okulun üç ortağı arasında yaşanan kavganın ardından taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden davacı oldu. Yargı sürecinin devam ettiği öğrenildi.Olaydan sonra basına açıklama yapan öğretmen, “3 arkadaş ortak bir şekilde anaokulu açmıştık. Ortaklardan birinin okulu aile şirketine çevirme hırsı bizleri darp etmeye kadar gitti. Diğer ortağımla beni ortaklıktan çıkarmak istedi. Bunu da en son çocukların önünde şiddete başvurarak çözmek istedi. Eşiyle beraber olup darp edildik. ‘ortaklıktan çıkmazsanız bu olay kanlı bitecek’ diyerek tehditler savurdular. Olay sonrası arkadaşımla beraber hastaneye gidip darp raporu aldık ve karakola şikayette bulunduk.” İfadelerine yer verdi.Editör: Bahar Yüksel