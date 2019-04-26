​Şanlıurfa’da Ağlayan Kız Çocuğunu Polis Sakinleştirdi

Bu haber 26 Nisan 2019 18:30:47 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Kız Çocuğu Kayboldu

Polis, Kız Çocuğunu Sakinleştirdi

- Ağlayan çocuk polisin kucağında sakinleştiViranşehir ilçesinde kimliği belirlemeyen 4-5 yaşlarındaki kız çocuğu kayboldu. Ağlayarak yakınlarını arayan çocuğu fark eden trafik polisi, asayiş şube ekiplerinden yardım istedi.Küçük kızı kucağına alarak sakinleştiren polisin bu davranışı çevredeki vatandaşların takdirini topladı. Yoldan geçen bir vatandaş polisin küçük kızı sakinleştirerek yardım istediği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Editör: Bahar Yüksel