​Şanlıurfa’da Ağlayan Kız Çocuğunu Polis Sakinleştirdi

- Ağlayan çocuk polisin kucağında sakinleşti
Şanlıurfa’da Kız Çocuğu KaybolduViranşehir ilçesinde kimliği belirlemeyen 4-5 yaşlarındaki kız çocuğu kayboldu. Ağlayarak yakınlarını arayan çocuğu fark eden trafik polisi, asayiş şube ekiplerinden yardım istedi.
Polis, Kız Çocuğunu SakinleştirdiKüçük kızı kucağına alarak sakinleştiren polisin bu davranışı çevredeki vatandaşların takdirini topladı. Yoldan geçen bir vatandaş polisin küçük kızı sakinleştirerek yardım istediği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Editör: Bahar Yüksel
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