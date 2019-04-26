​Manici Hotelin Fırsatçı Fiyat Tarifesi, Urfa Turizmini Baltalıyor

Urfa Esnafı Şehre Gelen Turistleri Uzaklaştırıyor

Hotel Fiyatları Şanlıurfa’da 400, Antep’te 160 TL

Turistler, Şanlıurfa Esnafından Şikayetçi

Göbeklitepe Yılı dolayısıyla Şanlıurfa’ya turist akını devam ediyor fakat şehrimize gelen misafirler konaklamada uygulanan fahiş fiyatlardan oldukça şikayetçi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2019 yılının Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi ile beraber Şanlıurfa turizminin önceki yıllara göre kat kat artacağı ve şehrimizde esnafların hazırlıklarını buna göre yapmaları gerektiğini daha önceki haberlerimizde duyurmuştuk. Şanlıurfa esnafı hazırlıklarını yaptı fakat bu hazırlıkları maddi olarak daha çok düşünmüş olacak ki fahiş fiyatlarla turistleri uzaklaştırmayı başardılar.Şanlıurfa’da hizmet veren MANİCİ Hotel, turistlere odaları günlük 400 liradan kiralamaya başladı. Turist akınının yaşandığı günlerde Şanlıurfa’nın bütün otelleri dolup taşarken, boş olan odaları turistlere 400 liraya kiralamaya çalışan MANİCİ Hotel, Şanlıurfa’nın Göbeklitepe Yılından nemalanarak daha çok para kazanma yoluna girdi. Otel fiyatlarının 400 TL olduğunu duyan turistler konaklamak için Gaziantep’i tercih etmeye başladı. Gaziantep’te Hotel fiyatları Şanlıurfa’dan daha ucuz. Şanlıurfa’da Hotel fiyatları gecelik 400 TL iken, Gaziantep’te bu fiyat 160 TL olarak görüldü.Göbeklitepe Yılını fırsata çevirmek isteyen bu tarz oteller ve esnaflar, turistlerin şehrimizden ayrılırken kötü izlenim bırakmalarına sebep oldu. MANİCİ Hotel fahiş fiyatlarla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Şanlıurfa’da bu durumla karşılaşan yerli ve yabancı turistler durumdan oldukça şikayetçi olduklarını dile getirdiler.Editör: Bahar Yüksel