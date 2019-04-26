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Bu haber 26 Nisan 2019 16:47:57 Tarihinde eklenmiştir.

​Manici Hotelin Fırsatçı Fiyat Tarifesi, Urfa Turizmini Baltalıyor

Şanlıurfa’da Hotel fiyatlarındaki değişkenlik turistlerin komşu illerde konaklamalarına sebep oluyor. Şanlıurfa’da hizmet veren MANİCİ Hotel 150-200 TL olan oda fiyatlarını turistlere 400 TL yapınca, müşteriler 160 TL olan Gaziantep’te konaklamayı uygun gördü.

​Manici Hotelin Fırsatçı Fiyat Tarifesi, Urfa Turizmini Baltalıyor

Göbeklitepe Yılı dolayısıyla Şanlıurfa’ya turist akını devam ediyor fakat şehrimize gelen misafirler konaklamada uygulanan fahiş fiyatlardan oldukça şikayetçi. 


 

Urfa Esnafı Şehre Gelen Turistleri Uzaklaştırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2019 yılının Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi ile beraber Şanlıurfa turizminin önceki yıllara göre kat kat artacağı ve şehrimizde esnafların hazırlıklarını buna göre yapmaları gerektiğini daha önceki haberlerimizde duyurmuştuk. Şanlıurfa esnafı hazırlıklarını yaptı fakat bu hazırlıkları maddi olarak daha çok düşünmüş olacak ki fahiş fiyatlarla turistleri uzaklaştırmayı başardılar.






 

Hotel Fiyatları Şanlıurfa’da 400, Antep’te 160 TL

Şanlıurfa’da hizmet veren MANİCİ Hotel, turistlere odaları günlük 400 liradan kiralamaya başladı. Turist akınının yaşandığı günlerde Şanlıurfa’nın bütün otelleri dolup taşarken, boş olan odaları turistlere 400 liraya kiralamaya çalışan MANİCİ Hotel, Şanlıurfa’nın Göbeklitepe Yılından nemalanarak daha çok para kazanma yoluna girdi. Otel fiyatlarının 400 TL olduğunu duyan turistler konaklamak için Gaziantep’i tercih etmeye başladı. Gaziantep’te Hotel fiyatları Şanlıurfa’dan daha ucuz. Şanlıurfa’da Hotel fiyatları gecelik 400 TL iken, Gaziantep’te bu fiyat 160 TL olarak görüldü.







 

Turistler, Şanlıurfa Esnafından Şikayetçi

Göbeklitepe Yılını fırsata çevirmek isteyen bu tarz oteller ve esnaflar, turistlerin şehrimizden ayrılırken kötü izlenim bırakmalarına sebep oldu. MANİCİ Hotel fahiş fiyatlarla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Şanlıurfa’da bu durumla karşılaşan yerli ve yabancı turistler durumdan oldukça şikayetçi olduklarını dile getirdiler.


Editör: Bahar Yüksel


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Yorum Yap Toplam : 1 Yorum
  • Azîz
    Azîz , 26 Nisan 2019 17:14:51
    Değil 2019 yılının Göbekli Tepe yılı olması bir asrı Göbekli Tepe yılı ilan etsinler.Urfa Antebe yenilmek zorundadır.Urfa bu kafayla daha çok kaybeder etrafiniza bakın doktorlar kaçıyor,bilim insanları kaçıyor, öğretmen kaçıyor,gelen turist bi daha gelmiyor neden bunlar sorgulanmıyor ey ahali.Urfanın sahip olduğu değerler başka yerde olsa turizm tavan yapar.Birecik,Harran,Halfeti,Urfa Merkez vs. Turizmin bel kemiği buralar ancak gel gör ki Fırat kirden görünmüyo sivri sinek ten kıyıda geçilmiyor, falan.Bu olumsuzluklara bir de fahiş taksi ve otel fiyatları eklenince turist niye gelsin.
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