​Şanlıurfa'da Yabancı Uyruklu Kadınlara Fuhuş Yaptırıyorlardı! 5 Gözaltı

Pasaportlarına El Koyup Tehdit Ediyorlar

3’ü Yabancı 5 Kişi Gözaltına Alındı

- Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltıEdinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin yabancı uyruklu kadınların pasaportuna el koyup tehdit ve şiddet yoluyla fuhuş yaptırdığını tespit etti.Ekipler, yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla 3 yabancı uyruklu kadın ile fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Editör: Bahar Yüksel