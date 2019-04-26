Davutoğlu'nu Yerden Yere Vurdu, Ak Parti'den İhraç Edilmeden, İstifa Etmesin

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, manifesto açıklayan Ahmet Davutoğlu’nu köşesine taşıdı. Uğur, Davutoğlu’nu eleştiri yağmuruna tutarak “Evet, hemen istifa etmeli partiden. İhraç edilmeyi beklemesine gerek yok.” ifadelerini kullandı.İşte Fuat Uğur’un o yazısı;ABD’nin eski Dışişleri Bakanıkendisinidiye çağırırmış.Pek sevimli. Yakışıyor da üstelik.’ndan bahsediyorum.Bir deklarasyon yayınladı.masaya yatırıyor ve parlamenter sisteme dönülmesini istiyor uzun uzun.Evet, hemenpartiden. İhraç edilmeyi beklemesine gerek yok.Çünkü yöntemi öncelikle etik değil.İkincisi her şey ortada cereyan ediyor.ve görüşmelerini aleni olarak yapıyor. Hem parti kurma hazırlığı yapıp hem de partiye “içeriden” sistematik biçimde eleştiri getirmenin tek bir anlamı var:“Partiyi bu tartışmalarla yıpratayım, çarşı pazar karışsın ve güvensizlik ortamı doğsun. Sonra da ben bunun üzerine yeni partimi kuracağımı açıklayayım”Doğru yöntem bu değil. Koskoca bir profesöre yakışmıyor.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sayesinde üniversitedeki o kürsüden başka makam yüzü göremeyecekken Başbakan oldu, ikbal gördü Sayın Davutoğlu.’nun siyasetteki ısrarını anlamaya çalışıyorum ama henüz gerçek sebebini bulamadım. Belli ki ona umut bağlayan birileri ya da bir yerler var.Oysasiyasetçilerden.Misal,bugün içinde bulunduğumuz durumun tek müsebbibi olarak ne yazık ki kendisini görüyoruz. Gerçi o vakitlerağır bir bedel olarak hem ülkemiz, hem de Suriye halkı ödedi, ödemeye devam ediyor., Başbakan olduktan sonraseçimlerindeki başarısızlığın da mimarı olarak tarihe geçti.gibi Türkiye halkının gerçeğiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan bir sloganla eleştirilere ve propagandalara cevap vermeyenyürüttü.Sonuç;o seçimde.Ardından PKK’nın hendek saldırıları, CHP’nin 20 maddelik şartlar listesiyle gelmesiyle koalisyon ihtimalinin suya düşmesi sonucunda erken genel seçimyapıldı.Halkdiyerek oylarını Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin şahsındakonsolide etti.Ahmet Davutoğlu ve ekibi ise 1 Kasım seçimlerindekifikrini yayıyordu garip biçimde. Buna inananlar şüphesiz vardı.Sonra başbakanlık başarısını taçlandırmak istedi. Avrupa’ya gidiyor, AB liderleri onu el üstünde tutuyorlardiyorlardı. Çünkü akıllarındavardı.Almanya ŞansölyesiTürkiye’yi su yolu yapmıştı. Orta Doğulu mülteciler kapıya dayanınca, hatta içlerine kadar girince paçaları tutuşmuş vedemeye başlamışlardı. 2015 yılı Ekim ayı başlarında sabahlara kadar süren pazarlıklar yapılıyordu. Kıvranıyorlardı ama yine depeşindeydiler. Aslına bakılırsa kolay bir yol bulmuşlar, o sırada Davutoğlu’nudeyip 2016 yılı Ekim ayındazokası karşılığındaçalışıyorlardı. Üsteliko zamanki miktarla mültecilerifade etmişken.Bunu laf olsun diye söylemiyorum, anlaşma imzalanmadan önce, 17 Ekim 2015 tarihinde yazmıştım bu durumuve uyarmıştım “Kapıyı 20 milyar avrodan açın, vize muafiyeti için de kriter mriter kabul etmeyin, yoksa imzalamayın bu anlaşmayı” diye.Ama çarklar dönüyordu.Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne iyice muhtaç etmek için atılması gereken bir adım daha vardı.Zaten Suriye’deki durum nedeniyle ilişkiler netameli gidiyordu. Üstüne üstlükTürkiye sınırından iki kere kısa süreli giriş yaptı diye düşürüldü.dedi Sayın Başbakan. Ve ardındangeldi. Son derece kötü bir dönem başlamıştı.ve ekibi bu kaotik durumdan kurtulup Başbakanlığını taçlandırmak içinne sarıldı ve anlaşmayı imzaladı.Böylece Türkiye’nin elindeki en büyük koz olanoldu. Dahası vize muafiyeti içinde sineye çekerek.Vize muafiyetiartık koskoca bir hayal.Davutoğlu sonunda 2016 Nisanı’ndaBaşbakanlık’tan istifa etti.Zaten 2,5 ay sonra dayaşandı.Her şeyde bir hayır vardır derler.15 Temmuz sırasındaBaşbakan’dı ve çıktı aslanlar gibi darbeye izin vermeyeceklerini, hepsini yargılayacaklarını ilan etti.O gece etrafındanaçıklanan Davutoğlu Başbakan olsaydı hâlimiz nice olurdu, düşünün.Şimdimasaya yatıran bu uzun deklarasyonu “Bayram değil seyran değil…” deyişiyle karşılayanlar olmuştur diye söylüyorum.Aynı şeyiCHP Genel Başkanıda yaptı dün Cumhurbaşkanlığı sisteminden vazgeçilmesini istedi.Hep beraber geliyorlar anlayacağınız.Bekliyoruz.Editör: Bahar Yüksel