​Almanya’da Düğün Yapan Türkler, Trafiği Birbirine Kattı! Konu Meclis Gündemine Kadar Gitti

Alman Polisi Konvoyu Durdurdu

Türk Düğünü Alman Meclisinde

Almanya'nın Wuppertal şehrinde oturan 2 Türk ailenin, 80 araçlık düğün konvoyu Alman medyasında büyük tartışmalara yol açtı. Yapılan düğün konvoyuna katılanlar meşaleler yakarak yolu trafiğe kapattı. Metrelerce araç kuyruğunun oluşup trafiğin aksamasına neden olan Türkler, yol ortasında dans ederek, havaya ateş de açtılar.21 Nisan'da yapılan düğünde Alman polisi 80 araçlık konvoyu trafiğe tehlikeye düşürdüğü ve yolu kapattığı gerekçesiyle durdurdu. Plakaları alınan araçlara cezai işlem uygulanırken, çevre sakinleri olayı şaşkınlıkla izlediler.Alman polisince durdurulan konvoydaki tüm araçların plakaları tespit edilirken, o anlar Alman vatandaşı tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Alman medyası Türk düğün konvoylarının yasaklanması gerektiğini belirten haberler yaparken, sağ parti milletvekillerinin düğün konvoylarının yasaklanması için kanun teklifinde bulunduğunu bilgisi edinildi.Editör: Bahar Yüksel