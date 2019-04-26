​Şanlıurfa Ak Parti’den Üzücü Haber! İntihar Etti

Karaçizmeli'nin Cenazesi Otopsi İçin Hastaneye Götürüldü

AK Parti Bozova Belediye Meclis Üyesi Şevket Karaçizmeli'nin 40 yaşındaki oğlu Mehmet Karaçizmeli, bu sabah evinde kendini asarak intihar etti.Olayı duyan aile ve yakınları hemen olay yerine koşarken, Mehmet Kızılçizmeli'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. AK Parti Bozova Belediye Meclis Üyesi Şevket Karaçizmeli, taziyenin yapılacak olan otopsinin ardından Bozova Yaslıca Mahallesinde olacağını söyledi.Urfa.com Ekibi olarak Şevket Karaçizmeli ve ailesine yaşadıkları bu elim olaydan dolayı sabır ve başsağlığı, hayatını kaybeden oğluna da Allah’tan rahmet diliyoruz.Editör: Bahar Yüksel