​Uçağı Rötar Yapan Yolcu Görevliye Hakaret Etti! Ünlü Oyuncu da Oradaydı

Ünlü Oyuncu da Oradaydı

Uçak Saatine Daha 20 Dakika Vardı

10 Dakika Sonra Kahkaha Attı

Edinilen bilgiye göre İstanbul Havalimanı'na iç hat uçuşu için gelen Funda Esenç bir kadın yolcu, uçağı rötar yapınca çılgına döndü. Uçağın kapısında yer hizmeti görevlisine tepki gösteren kadın yolcu, hakaret etmeye başladı. O anlar bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler tepki topladı.Olay sırasında orada bulunup Funda Esenç isimli saldırganı uyaran ünlü oyuncu Serkan Balbal, olayın nasıl gerçekleştiğini sosyal medya hesabı üzerinden anlattı.Balbal olayı şu sözlerle açıkladı;Bu videoda sonradan gelen ve kadını uyaran kişi benim. O kadar terbiyesizce ve gereksiz bir şekilde görevli kızla tartıştı ki, oturduğum yerde dayanamadım ve kendisine müdahale ettim. Sonrasında havaalanı polisini çağırdım.Kızcağız yine alttan aldı davacı olmadı, keşke olsaydı.Kadının bu kavgayı çıkardığı zaman daha uçak saatine 20 dakika vardı, uçak hepi topu 15 dakika rötar yaptı. Pilot rötarın pist uzunluğundan olduğunu söyleyip uçakta özür diledi. Kadının çıkışı ve davranışları tamamen hastalıklı ve psikolojik olarak bozuktu.Kızcağız çok fazla alttan aldı ve hep izah etti ama son söylediklerine ben bile dayanamadım. Kıza da şikayetçi olmasını söyledim. Seve seve de şahit olurdum. Uzatmadı yine iyi niyet gösterdi, bu kadın da 10 dakika sonra uçakta yanındaki arkadaşı ile kahkaha ata ata seyahat etti.Editör: Bahar Yüksel